Un Natale speciale per i precari di Ficarra da ieri stabilizzati

Ficarra – Una “splendida giornata” quella appena trascorsa al Comune di Ficarra.

Gli auguri di Natale ai dipendenti da parte del Sindaco, quest’anno, hanno avuto un diverso significato in quanto si sono arricchiti dalla sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato dei diciotto precari in forza all’Ente.

Visi felici e sorridenti ed abbracci calorosi hanno fatto da sfondo ad un evento davvero storico per il piccolo Comune nebroideo al quale hanno partecipato, oltre al Sindaco Gaetano Artale, l’Assessore al Personale ed al Bilancio Vittorio Indaimo, il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Marchese, i consiglieri comunali Enza Faranda e Alessandra Pirrone ed i dirigenti comunali unitamente al segretario generale.

All’evento hanno altresì compartecipato, esprimendo la propria condivisione per la stabilizzazione dei precari, i quattro rappresentanti delle sigle sindacali che assistono i lavoratori interessati: Pippo Gardenia per MGL, Giovanna Bicchieri per CISL Funzione Pubblica, Nino Pizzino CGIL Funzione pubblica e Marco Donato Lemma per CSA.

Gradito ospite d’onore è stato l’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, On.Bernadette Grasso, che, insieme al Sindaco, ha condiviso ed agevolato il percorso di stabilizzazione degli ex lavoratori precari con un impegno che è andato ben oltre il mero compito istituzionale, il cui intervento ha raccolto il diffuso apprezzamento da parte dei lavoratori e degli amministratori locali.

“Quello di oggi – afferma il primo cittadino – è un traguardo di straordinaria importanza perché mette la parola fine ad anni di precariato per le diciotto unità in servizio presso il nostro comune, restituendo agli stessi – seppure in ritardo – la dignità di lavoratori ed un futuro certo anche per le loro famiglie. Si è trattato di un percorso particolarmente impegnativo che ha anche registrato la necessità dell’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero degli Interni, della delibera della Giunta comunale relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale”.

L’Assessore comunale Indaimo, esprimendo la propria felicità per lavoratori, ha puntualizzato come “l’amministrazione comunale abbia profuso ogni possibile sforzo per giungere alla vigilia di Natale alla sottoscrizione dei contratti”.

Particolari auguri per i lavoratori sono stati formulati dal Presidente del Consiglio comunale che, nella sua veste di massimo rappresentate del civico consesso, si è fatto anche carico di trasmettere le congratulazioni dei componenti del Gruppo di Minoranza che, per varie ragioni, seppure invitati, non hanno potuto essere presenti alla cerimonia.

Gli ex contrattisti hanno affidato il loro messaggio di gratitudine nei confronti dell’amministrazione comunale alle parole molto calorose dell’Arch. Fabio Pizzuto e ad una targa consegnata al Sindaco che hanno voluto ringraziare “per averci creduto, aiutato e appoggiato, con professionalità, nel raggiungimento di un traguardo così a lungo atteso”.

Felicitazioni, infine, sono giunte anche da parte degli ex sindaci Carmelo Catena e Basilio Ridolfo che, nel corso dei propri mandati elettivi, hanno potuto apprezzare le qualità, non solo professionali, ma anche umane degli ex articolisti.

Ficarra