Gestione rifiuti, nuova manifestazione di interesse

Milazzo – In attesa di avviare la gara settennale di gestione del comparto ambientale, nelle more della definizione del contenzioso incardinato presso il Consiglio di Giustizia amministrativa, il Comune ha pubblicato un nuovo avviso esplorativo.

L’obiettivo è quello di acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di disponibilità da parte di operatori economici interessati ad assumere il servizio di igiene urbana nel territorio comunale e conferimento a discarica autorizzata per il periodo 20 gennaio-30 giugno 2020.

L’importo complessivo del servizio a base d’asta è pari ad € 2.529.608,73 oltre Iva. Nell’avviso sono indicati i requisiti sia di ordine generale che di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria.

La procedura di assegnazione del servizio verrà espletata interamente in modalità telematica. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica “Appalti e Contratti” entro e non oltre le ore 10 del giorno 8 gennaio 2020.

