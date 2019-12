Le mareggiate inghiottono il Lungomare di Spinesante

Barcellona – Le forti mareggiate hanno lasciato il segno a Spinesante.

Il mare ha letteralmente inghiottito parte del Lungomare, compromettendolo in maniera irreparabile. Le onde in tempesta hanno colpito e divorato la spiaggia, le docce caratteristiche che erano installate da anni e alla fine proprio il marciapiede. Parte di ciò che è rimasto in piedi rimane cavo nella parte sottostante e a rischio crollo. Un danno molto ingente che colpisce la città che, da poche settimane, stava vedendo concretizzarsi la ricostruzione del Ponte di Calderà.

