Il concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo di Brolo, uno spettacolo da vedere e da sentire

Brolo – Natale è anche tempo di concerti, spettacoli e recite. E sabato pomeriggio al Palatenda di piazza Annunziatella di Brolo si è svolto l’atteso concerto di Natale dal titolo “Jingle Bell Rock” a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Brolo e dell’Accademia Music Art del maestro Sergio Camuti. Per loro tanto lavoro e al termine di una bella esibizione, sono arrivati gli applausi scroscianti dei tanti che hanno assistito al concerto.

Grandi emozioni per i genitori nel vedere i propri figli al termine di questa prima parte dell’anno scolastico. Alla presenza del Dirigente Scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci e dell’Assessore alla Publica Istruzione del Comune di Brolo Maria Vittoria Cipriano, si è iniziato con gli alunni della scuola dell’infanzia Statale e Regionale di via Trento che hanno presentato “Melodie di Natale”, per poi proseguire con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Brolo, che hanno dato dimostrazione della loro bravura.

Un Palatenda gremito di persone si è lasciato trasportare dalla magia della musica dei 100 ragazzi circa, ed i brani musicali eseguiti magistralmente dai ragazzi sono stati un messaggio di amore, di uguaglianza e di pace.

Un progetto, questo dell’istituto comprensivo Brolo e l’Accademia Music Art di Sergio Camuti che ha la sua valenza, perché contribuisce anche alla crescita individuale. Educare con la musica significa usare quest’arte come mezzo per la socializzazione, un mezzo che può aiutare a superare particolari situazioni d’egocentrismo e d’emotività. Con la musica è possibile capire le esigenze del gruppo e imparare ad ascoltare gli altri riguardo a quello che propongono. Il fare musica d’insieme ha anche un grande valore: aiuta a capire l’importanza del rispetto dell’altro e il significato del convivere in armonia con il resto del gruppo. La musica è unione, complicità e rispetto.

Complimenti quindi a tutti per il successo conseguito.

