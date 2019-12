Fino al 6 gennaio il centro storico sarà illuminato dall’Installazione Artistica Bagliori

Patti – Alla presenza del vescovo di Patti mons. Giombanco e le autorità cittadine, nel cuore del centro storico di Patti, si è svolta, ieri sera, l’inaugurazione dell’installazione artistica “Bagliori”.

Le luminarie a led, sono state realizzate e create per l’occasione dalla prof.ssa Valeria Ingrassia e dal Prof. Giuseppe Pizzardi con la preziosa collaborazione degli allievi dell’istituto Borghese Faranda e la scuola media Bellini di Patti. Le installazioni luminose si snodano tra le storiche scalinate della via Roma, passando per la “vecchia pescheria”, fino alla nicchia medievale nei pressi di piazza Scaffidi, ispirate al Natale e ai suoi valori eterni che si rinnovano nel segno della Natività del Cristo.

Abbiamo immaginato attraverso un’installazione, realizzata con fili di luci che rimandano alla tradizione natalizia un percorso a ritroso nel tempo il cui filo conduttore è il concetto di amore universale –affermano il prof. Pizzardi e la prof.ssa Ingrassia- declinato attraverso scene di immediata lettura. Il percorso si snoda in una sequenza che rimanda ai valori della famiglia contemporanea e si conclude nell’immagine, per eccellenza, della famiglia:”la Sacra Famiglia”.

Il prototipo è stato curato per il Comune di Patti da Anna Ricciardi e il Concept nasce dalla fusione del superbo fascino di alcuni scorci del centro storico – così commenta Anna Ricciardi”- il cui sviluppo architettonico si presta ad un percorso emozionale dove il luccichio di installazioni artistiche ci trasporta in una dimensione sognante. E’ proprio un irradiarsi di Bagliori, che metaforicamente squarciano le nostre solitudini , ridonando la Speranza. La maestrìa di Valeria Ingrassia e Giuseppe Pizzardi ha dato vita ad un progetto che riconferma l’immagine di una città, intrisa di cultura e di arte.

Le particolari luci, rimarranno installate fino a lunedì 6 gennaio 2020.

Patti