Da Patti in Guinea Bissau. Arrivato in Africa il container della solidarietà

Patti – È giunto a destinazione, in tempo per onorare il Natale, il container di aiuti umanitari partito da Patti il 3 settembre.

Lì, in Guinea Bissau, Padre Pippo Giordano ad inoltrare le foto al gruppo pattese dei Missionari Oblati di Maria Immacolata (OMI).

Ciò nell’intento di condividerne la gioia, anche con i tanti cittadini che sempre ne supportano le iniziative.

Ogni due anni Padre Giordano, ormai in missione in Africa da oltre trent’anni, rientra a Patti per riabbracciare la sua famiglia d’origine continuando però a lavorare per quella acquisita, dove di villaggio in villaggio ha costruito pozzi, presidi sanitari e scolastici.

Il container di aiuti umanitari è il nobile risultato della solidarietà di tutti, motivo per cui i Missionari OMI adempiono all’incarico di ragguagliare tutti coloro che hanno donato viveri, medicine, materiale scolastico, vestiario, mobilia ed altre risorse tutte necessarie a dare dignità al popolo africano, nell’auspicio di creare attività che gli consentano di risollevarsi in loco.

Assieme al container in oggetto, un altro ne era partito da Nocera Inferiore. Il contenuto dei due verrà centellinato perché basti fino al prossimo rientro di Padre Giordano in Italia, fra un paio d’anni.

Nel frattempo, da Patti si continuerà con delle iniziative di raccolta fondi per la Missione, che si concentreranno anche in queste festività natalizie.

Patti