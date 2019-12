Che fine ha fatto la rampa per disabili all’Ufficio Postale di Brolo?

Brolo – Circa un mese fa l’Ufficio Postale di Brolo è ritornato nei locali “storici” di via Libertà, dopo esser stato sistemato, per alcuni mesi, in un grande container in Piazza Stazione. Tutto ciò per rendere più funzionali e confortevoli i locali degli Uffici Postali.

Tuttavia, molti cittadini di Brolo all’apertura dei “nuovi” locali denunciarono come sia assurdo progettare ancora nel 2019 un edificio che non preveda l’eliminazione delle barriere architettoniche. Infatti all’ingresso dell’Ufficio Postale di Brolo manca una rampa che consenta l’accesso alle persone in carrozzina.

Alle polemiche che ne scaturirono, Poste Italiane, comunicando la riapertura al pubblico dell’ufficio postale di Brolo di via Libertà , con una nota, volle rassicurare l’utenza che l’ufficio sarebbe stato dotato a breve di una rampa di ingresso in coerenza con il piano di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, recentemente autorizzati dal Comune.

A distanza di un mese, purtroppo ancora oggi dobbiamo constatare come il moderno ufficio postale di Brolo rimanga inaccessibile per le persone che hanno difficoltà di deambulazione e che i cittadini, sempre più infastiditi da questa noncuranza, continuino a protestare per questa grave situazione. A pochi giorni dall’anno 2020 fa rabbia prendere atto che i diritti delle persone disabili siano, ancora una volta, negati.

Speriamo vivamente che Poste Italiane provveda, prontamente, a questa mancanza.

Brolo