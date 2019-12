Costa d’Orlando. Il Presidente Giuffrè: “Fiducia in Condello ed nel roster da lui voluto”

Capo d’Orlando – L’Irritec Capo d’Orlando ha chiuso il suo 2019 con tre sconfitte consecutive ma con un bilancio assolutamente positivo. Dopo tredici partite, la squadra biancorossa ha conquistato sei vittorie a fronte di sette sconfitte.

I 12 punti racimolati fino ad oggi rappresentano la miglior partenza di sempre in Serie B per la società paladina.

Dopo la sconfitta con Firenze, coach Condello ha espresso la sua delusione per una prova incolore ma quanto di buono fatto fino ad ora non può essere cancellato a causa di qualche prestazione poco convincente.

«Abbiamo massima fiducia nello staff tecnico e nel roster assemblato da Condello – dichiara il presidente Mauro Giuffrè -. Anche se non siamo sempre stati brillanti, ci ritroviamo in zona play-off quando manca una giornata al termine del girone di andata. La squadra sta proseguendo nel suo percorso graduale di crescita e sono sicuro che la seconda parte della stagione ci regalerà delle grandi soddisfazioni».

La Costa d’Orlando Basket tornerà in campo il 5 gennaio 2020, quando al “PalaTorre” affronterà Torrenova nel derby valido per l’ultimo turno d’andata del girone A di Serie B Old Wild West.

