Domenica 29 dicembre il recupero tra Rocca e Acquedolci

Capri Leone – Si recupererà il prossimo 29 dicembre 2019 presso il “Nuovo Comunale” di Rocca di Capri Leone alle 15:00 la sfida del campionato di Promozione tra Rocca di Capri Leone e Acquedolci.

Il match, valido per l’undicesimo turno del girone B, era stato sospeso al 47’ del primo tempo a causa di intemperanze di un dirigente dei padroni di casa, reo di aver attinto con uno sputo il direttore di gara. Al momento della sospensione, la capolista stava per calciare un rigore per un fallo di Sapone su Iuculano.

La partita ripartirà dallo 0-0 e dal 1’. L’Acquedolci è attualmente in testa alla classifica del torneo, con 2 punti di vantaggio sull’Igea. Il Rocca è invece a -3 punti dal quinto posto.

Capri Leone