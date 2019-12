L’Associazione Maria SS. Addolorata di Brolo porta un sorriso ai pazienti dell’Ospedale Barone Romeo

Brolo – L’Associazione Maria SS. Addolorata di Piana di Brolo, oramai da ben otto anni, è un fiore all’occhiello del Comune di Brolo ed anche una delle realtà più attive nel campo del sociale non solo della cittadina di Brolo, ma di tutto il comprensorio tirrenico-nebroideo.

Così, dopo aver organizzato la raccolta alimentare davanti ai supermercati cittadini sabato 14 e domenica 15 dicembre, ed aver consegnato i viveri per le famiglie in difficoltà alle Parrocchie di Brolo, Gliaca ed alla Confraternita San Nicolò Vecchio di Fra Felice, l’Associazione presieduta da Cono Lenzo, si è resa protagonista di un gesto che testimonia non solo la solidarietà dei volontari dell’Associazione, ma anche e soprattutto la loro nobiltà d’animo.

Infatti, nei giorni scorsi, Salvatore Sgro’, Valentina Lenzo, Giuseppe Adorno, Antonio Ricciardi e Cono Lenzo, alcuni dei volontari dell’Associazione, si sono recati presso l’ospedale “Barone Romeo” di Patti a cercare di portare qualche sorriso in più e un augurio speciale ai degenti del nosocomio, in modo da donare un pò di allegria, ed allo stesso tempo, un pò di serenità, anche per pochi secondi, a chi giornalmente si trova a combattere contro delle brutte e complicate malattie.

“Siamo andati – spiegano i volontari dell’Associazione – a trovare i pazienti della geriatria, della lunga degenza e anche della pediatria a portare un piccolo dono: dei panettoni per i tanti nonni che si trovano lì, e cioccolati e caramelle per i piccoli che sognano di tornare a casa e di aspettare lì il loro Babbo Natale! La soddisfazione più bella? I ringraziamenti ricevuti, i sorrisi, gli abbracci dei dottori, dei pazienti..E ancor più importante quelli del padre di un bambino che ci dice:”grazie di esserci, è meraviglioso ciò che fate, togliete del tempo per voi facendo dei sacrifici e tutto ciò è bellissimo”… Ed è lì che hai vinto e sai di aver fatto il giusto. Questo ci rende felici e soddisfatti e guardiamo e guarderemo sempre avanti“.

