Grande festa per i 109 anni della signora Giuseppina Comandè, la seconda donna più anziana di Sicilia.

L’arzilla signora, molto attiva lucida e collaborativa e che da circa vent’anni vive in casa della figlia Maria Rosa Lombardo e del genero Giuseppe Celestino, è nata a Palermo il 23 dicembre 1910.

Ha vissuto una vita molto avventurosa al seguito del marito che era un militare della Guardia di Finanza ed ha abitato in molte città d’Italia. Dedita alla famiglia, ha avuto tre figli – due maschi che abitano a Pavia e una femmina con cui vive, appunto – ed è nonna di sette nipoti e e bisnonna di sette pronipoti.

La notizia ha fatto il giro della Sicilia e non è usuale che nella città santagatese si registrino casi di centenari, pertanto quello della signora Comandè è certamente un evento che sarà festeggiato, come ogni anno, da tutta la comunità. Alle 20 nella sua abitazione infatti, è prevista una grande cerimonia alla presenza di tutti i familiari e anche del vice sindaco di Tusa Angelo Tudisca; la residenza di Nonna Giuseppina, è nella città alesina e ogni anno il comune le dedica una giornata in onore della sua longevità e vitalità.