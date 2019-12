“Prima le squadre italiane”, Torrenova rammaricata per l’affermazione razzista proveniente da Cecina

Torrenova – “Prima le squadre italiane”. Con quest’affermazione nell’intervallo di Cecina-Piombino, match valido per il campionato di Serie B di pallacanestro maschile, uno dei commentatori toscani ha fatto infuriare, giustamente, la Levante Torrenova che ha voluto diramare un comunicato al riguardo.

“La Levante Torrenova, con grande rammarico, si trova costretta a sottolineare e dunque denunciare le parole di un tifoso di Cecina: “Prima le squadre italiane”. Un’affermazione razzista e discriminatoria nei confronti del nostro bellissimo paese.

Per chi non fosse ancora a conoscenza dei fatti, il signore in questione, se così lo si vuol chiamare, durante l’intervallo della gara di Cecina contro Piombino ha commentato il risultato della partita tra Montecatini e Cestistica Torrenovese, invitando l’altro commentatore ad occuparsi prima delle squadre “italiane”, con un chiaro riferimento a Torrenova.

Siamo sgomenti nell’apprendere che nel 2019 gente possa pronunciare simili affermazioni di inaudita gravità, peraltro in diretta su Youtube sul canale della Lega Pallacanestro!

La Cestistica Torrenovese, in tutti i suoi componenti, si dissocia da questa vergognosa situazione e invita chi di dovere a porre in essere i necessari provvedimenti.

Saluti da Torrenova, Italia”.

Una battuta, se così può essere definita, davvero di cattivo gusto che offende non solo Torrenova e i suoi cittadini ma tutti gli abitanti della nostra splendida isola.

