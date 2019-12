Situazione drammatica a Calanovella. Le onde hanno provocato il parziale crollo del terrazzo di una casa

Piraino – Il mare in tempesta, di queste ultime ore, sta provocando enormi danni in tutta la costa tirrenica messinese, in particolar modo tra i comuni di Brolo, Piraino e Gioiosa Marea.

Drammatica la situazione a Piraino, nella frazione di Calanovella Mare dove la forza distruttrice dei marosi ha provocato il parziale crollo di un terrazzo di una villetta, dopo aver distrutto il muro a protezione della stessa abitazione. Tra gli abitanti c’è molta preoccupazione per quello che potrà verificarsi nelle prossime ore, con il mare che continua ad essere molto agitato.

Anche a Piraino Mare, si registra una situazione di vera emergenza in quanto le costruzioni delle strutture recettive sono messe in serio pericolo dal mare in tempesta.

Purtroppo, nonostante i sopralluoghi degli organi competenti, gli interventi programmati, le ordinanze e soprattutto il grido di allarme dei residenti, oggi si è verificato quello che tutti noi non avremmo mai sperato di vedere.

