Concluso il Festival dell’Olio a Mirto – Le foto della manifestazione

Mirto – Si è svolta, nelle giornate di Venerdì 20 e Sabato 21 Dicembre 2019, la quinta edizione del Festival dell’Olio di Oliva dei Nebrodi nel Comune mirtese.

Il Festival dell’Olio di Oliva dei Nebrodi è stato organizzato dal Comune di Mirto, con la collaborazione dell’Unione dei Comuni dei Nebrodi e il contributo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea (che negli scorsi giorni ha stanziato per questo Festival la somma di 5.000 euro).

La quinta edizione del Festival dell’Olio ha cercato di valorizzare e di promuovere un prodotto come l’oliva e una produzione quale quella dell’olio, che per il paese di Mirto rappresenta uno strumento di pregio ed eccellenza.

Il programma del Festival ha preso il via Venerdì 20 Dicembre con "L'oliva in festa", una visita al frantoio Ingrillì – Pirrotti da parte delle classi della Scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Longi, e "L'olio e l'ape" in collaborazione con l'Azienda di Galati Mamertino "Emanumiele".

Sabato 21 Dicembre invece si sono tenuti tre appuntamenti. Alle ore 17:00, nella Sala delle Botti del Palazzo Cupane mirtese, si è svolto “L’olio e il legno“, con opere artistiche in legno e disegni in tema, realizzati dagli alunni della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado mirtese.

Durante questa mostra è stato creato un momento di solidarietà, a favore dell’ASL (Associazione siciliana per la lotta contro la leucemia); era presente il Presidente dell’Associazione Cono Galipò, che ha voluto dedicare la raccolta fondi a Maria Arcodia e Teresa Di Pane Masi, due donne mirtesi scomparse di recente a causa di brutte malattie.

Nel corso della mostra il giovane Giuseppe Presti, un alunno mirtese dell’ITIS “E. Torricelli” di S. Agata di Militello, ha spiegato come, nel Dipartimento di Chimica della propria scuola, sono state effettuate delle indagini e analisi sulle caratteristiche organolettiche della cultivar vaddarica.

In seguito è stata allestita una tavola rotonda, nella Sala delle Capriate del Museo del Costume e della Moda Siciliana, dal titolo “Le cultivar di Oliva del Bio-Distretto dei Nebrodi come identità territoriale”, con la presenza del Sindaco di Mirto Maurizio Zingales, del Vice-Sindaco Luigi Ialuna, del Dirigente dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Messina Dott.ssa Anna Maria Tripodo, di Pippo Ricciardo, in rappresentanza dell’Assessorato Regionale Agricoltura, e dell’On. Francesco Calanna.

Infine alle ore 20:00 è stata organizzata, presso Piazza Matrice, “A Mirto la vaddarica va di moda”, una degustazione di olive e olio di vaddarica (cultivar tipica di Mirto) e dei prodotti dei Nebrodi, con l’aiuto dell’IPSAR “Merendino” Indirizzo Albeghiero di Brolo.

