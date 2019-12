Partito il programma natalizio a Longi con i tradizionali Mercatini

Longi – Ha preso il via Sabato 21 Dicembre 2019, con i tradizionali “Mercatini di Natale”, il programma del Natale longese.

Il Natale longese viene organizzato dall’Amministrazione Comunale e sarà caratterizzato da diversi appuntamenti, tra tombolate, musica, degustazioni di prodotti tipici e divertimento per i più piccoli.

Martedì 24 Dicembre, il giorno della vigilia, alle ore 18:00 ci sarà la conclusione della Novena di Natale, con i suonatori in giro per il paese. Mercoledì 25 Dicembre ecco gli “Zampognari di Natale“, che allieteranno i presenti con le musiche tipiche natalizie in Corso Umberto I.

Tra gli altri eventi da segnalare il Concerto di Natale, a cura dell’Associazione Musicale “V. Bellini“, che si svolgerà il 26 Dicembre nella sala del campetto plurimo, e la XXIII Sagra del Suino Nero dei Nebrodi, che si terrà il 4 Gennaio con la presenza in serata della “Piccola Orchestra Malarazza“.

