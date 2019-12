Rizzo e Di Pani fanno volare il Mirto, sconfitta per l’Orlandina

Mirto – Il Mirto ha vinto 2-0 in casa contro il Vigliatore, nell’ottava giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona.

La formazione del Mirto, guidata dal mister Aldo Scarcina (espulso nella ripresa), ottiene così il suo secondo successo stagionale (il primo in casa) e risale la classifica salendo al settimo posto, con 8 punti.

Hanno deciso l’incontro odierno le reti del capitano 43enne Marco Rizzo, capocannoniere del torneo con 7 gol, e di Alessandro Di Pani, seconda marcatura personale per lui.

Il Mirto passato subito in vantaggio al 3′ con un pallonetto di Di Pani, il quale supera il portiere avversario su sponda di testa di Rizzo. Al 12′ Rizzo va vicino alla rete, sugli sviluppi di un corner. Il Vigliatore si rende pericoloso al 39′, quando colpisce una doppia traversa clamorosa.

Nella ripresa il Vigliatore prova a trovare il pareggio, mentre il Mirto riparte in contropiede. I locali creano tantissime occasioni, con azioni di rimessa. Al 79′ Antonuccio si fa respingere una conclusione dal portiere ospite; lo stesso Antonuccio all’80’ e all’85’ spreca da pochi passi. Rizzo chiude i conti al 92′, dopo aver dribblato il portiere avversario.

Nel prossimo turno il Mirto affronterà in casa la seconda in classifica Novara, nel tentativo di risalire ancora la classifica.

L’Orlandina invece è stata sconfitta 4-1 in casa dalla capolista Terzo Tempo, per via di un autogol e delle reti di Pagana, Maniaci e Muscarà.

Mirto