Nuova Rinascita chiude il 2019 con un’altra sconfitta, la sesta consecutiva – Le pagelle

Patti – La Nuova Rinascita Patti chiude il 2019 con una sconfitta in casa, contro la Santangiolese (terza forza in campionato) con il risultato di 0-1 al termine di un match giocato con poca concentrazione e sempre meno lucidità. Gli ospiti, seppur forti, non hanno disputato una grande partita, ma hanno cercato di controllare il gioco, evitando di commettere errori e concretizzando l’intera posta in palio, con il minino sforzo.

Si tratta della sesta sconfitta consecutiva per gli uomini di mister Giarrizzo che non riescono più a vincere e scacciare via questo momento “buio” e, chiude il girone di andata del campionato di promozione all’undicesima posizione (sestultimo posto). Colpa degli errori di valutazione, degli infortunati, della stanchezza fisica o semplicemente, colpa della sfortuna? Tutti interrogativi che faranno riflettere la società e giocatori, i quali dovranno cercare di riparare il prima possibile e cambiare il rendimento e la mentalità in campo, se vogliono scongiurare il peggio.

La sosta in occasione delle festività natalizie, gioca a favore della squadra del presidente Canduci che, dovrebbe recuperare tutti gli infortunati e assieme ai nuovi innesti arrivati, cambierà, sicuramente, il volto della squadra.

Le pagelle

Nuova Rinascita Patti

Giuttari 5, Lunetta 5, Mosca 5,5, Zuccarelli 5,5, Ciano 5, Gualdi 5,5 (55’ Rottino 5,5), Accetta 5, Jaiteh Ousmann 5,5, Castellino 5,5, Adamo 5,5, Scardino 5,5.

All. Giarrizzo 5

Santangiolese

Marino 6, Fantino 6, Tuccio 6, Pintaudi 6, Anfuso 6, Passalacqua 6, Tranchita 6, La Rosa 6, Spinella 6, Mastriani 6, Riacciardello 6,5.

All. Ioppolo 6,5

Arbitro Alessio Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto 7,5

Patti