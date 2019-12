Ginecologa in servizio a Sant’Agata rinviata a giudizio per omicidio colposo. Una madre morì dopo il parto

Sant’Agata Militello – Il gip del Tribunale di Patti Ugo Domenico Molina ha disposto il rinvio a giudizio per una ginecologa che prestava servizio all’ospedale di Sant’Agata Militello fino a poco tempo fa, accusata di omicidio colposo per la morte di una donna, deceduta oltre tre anni fa subito dopo aver partorito nel nosocomio santagatese.

La ginecologa Lucia Dotto, oggi in servizio in altra sede, dovrà rispondere di fronte al giudice Eleonora Vona nell’udienza che si aprirà il prossimo 2 marzo, per i fatti risalenti al 2016.

La puerpera, 36 anni, di nazionalità straniera e residente in un centro nebroideo, morì a causa di complicazioni sorte dopo aver dato alla luce la propria figlia, nata in buono stato di salute da parto naturale. A seguito dell’insorgere delle gravi complicazioni la donna fu trasferita dall’ospedale di Sant’Agata Militello al reparto di rianimazione del nosocomio di Patti, dove purtroppo spirò poco dopo.

Si legge nel dispositivo del gip “ Fu affetta da accretismo placentare, successivo al parto, la colpa sarebbe consistita nel non avere rimosso, la placenta dalla parete uterina, cagionando una copiosa emorragia”.

A seguito della denuncia del marito, costituitosi parte civile con l’assistenza dell’avvocato Antonella Marchese, fu effettuata l’autopsia sul corpo della vittima, con il relativo sequestro della cartella clinica e di tutta la documentazione medica del caso, mentre la stessa azienda sanitaria provinciale dispose, all’epoca, un’indagine interna per verificare eventuali anomalie nelle procedure seguite.

La ginecologa fu quindi iscritta sul registro degli indagati, e adesso rinviata a giudizio, per l’ipotesi di omicidio colposo.

