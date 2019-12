Pettineo: arriva il sì della Soprintendenza di Messina al restauro della Madonna della Pietà

Pettineo – Arriva il sì dalla Soprintendenza di Messina: la Madonna della Pietà verrà restaurata. Una grande gioia per la comunità di Pettineo che ha appreso nei giorni scorsi la notizia del restauro.

La Madonna della Pietà di Marciante da Pettineo e risalente al 1869, ha accompagnato intere generazioni con una devozione storica ricca di ricordi e di racconti. Il popolo pettinese, da sempre, è legato alla Vergine festeggiata l’ultima domenica di agosto. Nel tempo, la sacra immagine ha subìto diverse lesioni che richiedevano una manutenzione specifica che la riportasse agli antichi splendori. 1869-2019: per una bella coincidenza del destino il restauro avviene proprio a distanza di 150 anni dal completamento dell’opera.

L’intervento è stato voluto fortemente da don Giuseppe Capizzi, parroco della parrocchia Maria Santissima delle Grazie di Pettineo, in collaborazione con il Comitato per il restauro della statua e la Società agricola. “Da parecchi anni si parlava del restauro – afferma soddisfatto padre Capizzi– con la festa di agosto è scaturito nella comunità il forte desiderio di recupero del gruppo ligneo della Vergine della Pietà, al quale la comunità pettinese è particolarmente legata. Era davvero arrivato il momento di dare concretezza a quel progetto pensato tanti anni fa”.

“Recuperare le opere d’arte e soprattutto le opere significative per la comunità cristiana–continua il parroco- significa non solo riportare alla luce il gruppo ligneo alla originaria bellezza per poterla conservare in maniera adeguata, ma andare alla riscoperta dei valori fondanti delle nostre comunità. Il valore fondante per eccellenza è la fede. È stata la fede dei padri di questo piccolo paese a voler realizzare questo gruppo ligneo diversi secoli fa’. Il popolo pettinese ha sempre nutrito grande devozione nei confronti della Vergine Santa e la testimonianza è proprio la bellissima opera d’arte. Per il gruppo ligneo fu costruita una chiesa, possiamo dedurne che ha avuto nel passato una rilevanza particolare, tanto che ancora oggi in quel luogo si celebra la festa ed è sempre un punto di riferimento per la comunità, così come lo è la chiesa di S. Oliva, patrona di Pettineo”.

Insieme a padre Capizzi come responsabile del Comitato l’attivo e propostitivo Francesco Russo, da sempre impegnato nella comunità pettinese. Russo insieme a più di 20 collaboratori, tanti cittadini e giovani della comunità, hanno lavorato sapientemente per la buona riuscita del progetto e soprattutto si stanno adoperando con entusiasmo per la raccolta dei fondi. Per il restauro, infatti, si è reso necessario l’aiuto economico da parte dei fedeli che potranno contribuire offrendo una libera somma. “Sono orgoglioso di contribuire a questo meraviglioso progetto – dichiara Francesco Russo – la Madonna della Pietà per tutti noi è un simbolo di fede e di devozione. I cittadini hanno risposto con grande entusiasmo alla raccolta e anche molti pettinesi emigrati hanno voluto sostenere l’iniziativa. La gente è molto generosa, aspettavano da tempo che si muovesse qualcosa per il restauro dell’opera tanto cara al popolo pettinese”.

Il gruppo ligneo sarà trasportato a Gangi presso la ditta “Tra Art restauri” di Giuseppe Inguaggiato, subito dopo le festività natalizie. Lì vi rimarrà per circa sei mesi per permetterne il recupero. L’opera presenta numerose lesioni sia nella parte anteriore che nella parte superiore, il progetto di restauro prevede una serie di interventi che porteranno l’opera alla sua originaria bellezza. Sarà un duro lavoro ma sicuramente un lavoro importante per la salvaguardia dei beni culturali della cittadina pettinese.

Va in questa direzione, verso la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale, l’operato di padre Capizzi. Attualmente sono in restauro altre due tele della Chiesa Madre e insieme alla Madonna della Pietà verrà recuperata la tela raffigurante la Pentecoste.

“È bello che la popolazione pettinese abbia risposto a questo appello – conclude il parroco Giuseppe Cazpizzi-. Restaurare un’opera non diventa il compito primario ed esclusivo del parroco, ma un’azione che tutta la comunità vuole portare avanti, perché sente che l’opera appartiene alla comunità“. Davvero una grande spinta ad essere uniti nella comunità attraverso la bellezza e attraverso la fede.

Pettineo