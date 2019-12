Sant’Agata Militello – Concorso da 1400 posti di vice ispettore di polizia, il Tar di Roma ordina la ricorrezione dell’elaborato. Si riapre la speranza di avanzare di carriera per un agente in servizio a Sant’Agata Militello, assistito dall’avvocato Santina Franco (nella foto) , di Santo Stefano di Camastra ( studio legale Lucio Di Salvo), che era stato escluso dalla prova orale del concorso interno da 1400 posti di vice ispettore della Polizia Di Stato.

Il Tar di Roma, con sentenza dello scorso venerdì, ha disposto la ricorrezione dell’elaborato scritto del candidato in questione, ritenendo che “la difesa del ricorrente, ha assolto l’onere della prova della dedotta illogicità e macroscopica irragionevolezza della valutazione espressa all’elaborato del ricorrente”.

Il concorso, in questione, bandito nel 2014, dopo circa 15 anni d’attesa, è passato alla ribalta della cronaca come il “papocchio”, dalle parole dell’allora Capo della Polizia, Franco Gabrielli, perchè numerose erano state le criticità riscontrate all’atto dell’approvazione della graduatoria degli ammessi agli orali. Si è proceduto ad un’istruttoria interna, alla verifica della legittimità dell’operato della commissione di valutazione mediante la nomina di una diversa commissione, presieduta dal prefetto Matteo Piantedosi e si sono riscontrate numerose anomalie. Diversi elaborati che avevano ottenuto la sufficienza, presentavano gravissimi errori grammaticali, errori di diritto, in cui addirittura si confondeva il reato con la pena, ed elaborati in cui i candidati si erano limitati a copiare gli articoli del codice penale. Per un momento si è diffusa tra gli addetti ai lavori la convinzione che il concorso venisse annullato in autotutela, ma così non è stato.

La palla allora è ripassata al Tar, infatti, l’avvocato Santina Franco, del foro di Patti, dopo avere appreso che la seconda commissione avesse ritenuto non congrua rispetto ai criteri prestabiliti la valutazione dell’elaborato del proprio assistito, ha presentato immediatamente istanza di prelievo, al fine di ottenere la fissazione dell’udienza di merito e la decisione del giudizio incoato. Si tratta di un’altra importante e sofferta vittoria al fianco dei lavoratori che inorgoglisce il legale Franco e tutto lo studio Di Salvo, non solo per la rilevanza mediatica che ha caratterizzato il concorso in questione ma soprattutto perché, afferma l’avvocato: “ Confermando il principio secondo cui “le valutazioni tecniche operate dalla commissione esaminatrice in un concorso siano sindacabili qualora venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell’illogicità, dell’irrazionalità e del radicale travisamento dei fatto” – offre una speranza a coloro che si vedono ingiustamente esclusi da un pubblico concorso”.

Sant'Agata M.llo