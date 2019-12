Il messaggio per il Santo Natale del Vescovo Guglielmo Giombanco

Patti – Sua Eccellenza Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti, ha affidato alla stampa invitata per i consueti saluti di Natale, il proprio messaggio per il Santo Natale.

“Siamo a Natale, una festa sempre cara ed attesa, che riempie di gioia il nostro cuore per la venuta del Signore Gesù in mezzo a noi –esordisce Mons. Giombanco-. A Natale Dio si fa uomo perché la vita degli uomini e delle donne esprima la fioritura di una umanità pienamente realizzata perché abitata dalla Sua presenza. Natale è la festa dell’incontro tra Dio e l’uomo nella tenerezza del Bambino Gesù che desidera essere riconosciuto, attraverso gesti di amore e di solidarietà, nei fratelli e nelle sorelle che incontriamo nel nostro cammino.

Al centro del suo discorso lancia un messaggio di speranza per chi vive nell’angoscia, per chi ha problemi di salute, per chi vive nella paura, per gli emarginati e per gli incompresi,

La gioia del Natale –continua Guglielmo Giombanco- non è riservata ad alcuni, ma è per tutti. È la gioia «di tutto il popolo». Lasciamoci raggiungere da questa gioia, perché aumenti la sensibilità del nostro cuore. E la nostra umanità, illuminata dalla luce del divino, fiorisca in opere di amore generoso e di concreta solidarietà”.

