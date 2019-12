Forte vento e mare in burrasca. Situazione di pericolo a San Giorgio e Capo Calavà

Gioiosa Marea – Il forte vento ed il mare in burrasca stanno nuovamente flagellando la Sicilia ed in particolar modo la costa tirrenica della provincia di Messina.

La Sicilia è nuovamente funestata dal maltempo, e nello specifico da raffiche di vento forte. Nella serata di ieri, 22 dicembre siamo entrati nella fase più intensa di questa nuova ondata di maltempo, con raffiche che possono superare anche i 100 km/h. Tuttavia, nelle prime ore di lunedì 23 dicembre, la forza del vento potrebbe intensificarsi.

A causa delle forti raffiche di vento che soffiano sul nostro comprensorio, se non strettamente necessario, si consiglia di evitare di percorrere la SS 113 tra Patti e Gioiosa Marea, all’altezza della galleria artificiale Calava’, in quanto in quella zona il vento soffia molto forte. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per verificare la percorribilità della strada e che non si verifichino situazioni di pericolo per gli automobilisti. Al momento la situazione è sotto controllo e non ci sarebbero nè detriti nè crolli sulla carreggiata, ma solo vento molto intenso.

Anche il mare in tempesta, con onde alte ben oltre i cinque metri, starebbe arrecando dei seri danni ai paesi costieri, e come si può ben vedere dalla foto di Salvatore Piraino, a San Giorgio di Gioiosa Marea, l’acqua è “entrata” nuovamente in paese, invadendo le vie della popolosa frazione.

Gioiosa Marea