Igea, poker al Rocca di Caprileone. Tutto nella ripresa

Barcellona – Fino al 68′ l’Igea non era riuscita a scardinare il solido fortino del Rocca di Caprileone. Poi, dopo essersi spianata la strada grazie a una rete del neo acquisto Tricamo, è riuscita addirittura a dilagare.

Poker servito per salutare il 2019 prima della pausa natalizia. La supremazia territoriale esercitata per tutto l’arco della gara ha trovato di fronte il muro eretto dagli ospiti che chiudono il primo tempo sullo 0-0, difendendosi con ordine senza disdegnare ripartenze in contropiede.

Dopo la rete di Tricamo, appena cinque minuti più tardi, ecco la rete di Sciotto. All’81’ triplica Genovese e quindi Aveni chiude le danze. Passivo forse troppo pesante per gli ospiti e Igea che si conferma straripante quando viene meno la pressione di sbloccare l’incontro.

Barcellona