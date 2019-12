Capo d’Orlando – Il forte vento di queste ore ha costretto i Vigili del Fuoco ad intervenire in Piazza Matteotti.

L’albero di Natale posto al centro della piazza rischia di cadere a causa del forte vento ed i Vigili del Fuoco hanno delimitato l’area per evitare il transito pedonale.

Al momento non è possibile transitare per la centralissima Piazza Matteotti all’interno dell’isola pedonale per via precauzionale.

