Panico in contrada Forno. Camper distrutto dalle fiamme.

Capo d’Orlando – Mentre le fiamme avvolgevano il mezzo, il timore dei presenti era che all’interno del camper ci fosse qualcuno.

Un incendio ha completamente distrutto un camper parcheggiato in contrada Forno, nelle immediate vicinanze di una nota palestra paladina.

Ad allertare i Vigili del Fuoco alcuni abitanti della zona che hanno temuto, mentre le fiamme divoravano il camper, che al su interno ci fosse ancora qualcuno.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.

L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello ha evitato che le fiamme procurassero danni anche all’abitazione vicina.

Per fortuna all’interno del mezzo non erano presenti persone per per diversi minuti si è temuto il peggio,

Il camper è andato completamente distrutto.

