Turismo in crescita nella Sicilia settentrionale secondo uno studio di sicilia-vacanza

Messina – Con dati molto interessanti si chiude la stagione turistica appena trascorsa. Dati che confermano una crescita turistica per il territorio messinese.

Dallo studio condotto dal portale turistico delle Vacanze in Sicilia emerge che una delle principali mete scelte dai turisti è certamente Taormina, ma è il nord della Sicilia a stupire, Milazzo che, grazie al suo porto, consente di raggiungere le fantastiche Isole Eolie ricche di cultura e bellezze paesaggistiche, dallo studio si nota un aumento del 9% delle richieste di minicrociere che certamente dà una netta dimostrazione di come questa parte della Sicilia sia al centro dell’interesse dei turisti.

A Lipari, principale isola dell’arcipelago, si possono scoprire monumenti di grande valore come la Cattedrale di San Bartolomeo e la chiesa di San Giuseppe e le spiagge di Canneto e Praia di Vinci per trascorrere momenti rilassanti; Vulcano, un’isola aspra e selvaggia, dove si può spendere del tempo tra escursioni verso il Gran Cratere in mezzo a fumarole che emettono vapori di zolfo e momenti di purificazione nella pozza dei fanghi; e Stromboli, perla nera delle Isole Eolie, dominata da un vulcano che fa sentire la sua presenza eruttando lava, lapilli e cenere che rotolano verso la Sciara del Fuoco.

Dai dati relativi alle strutture ricettive emerge che i turisti preferiscono pernottare in B&B e Case Vacanza, con un aumento del 6% delle richieste di preventivo rispetto all’anno precedente, dati in calo del 4%, invece, per quanto riguarda Hotel, Agriturismi e Campeggi.

Tutto può ruotare intorno alla capacità di creare sensazioni ed esperienze positive ai turisti, come il polo della ceramica a Santo Stefano di Camastra, i prodotti tipici e le peculiarità di Floresta sull’Etna, e ovviamente la sempre unica Taormina; partendo da Porta Messina, uno dei due portali dell’antica fortificazione della città, si inizia ad assaporare la miscela di antichità e modernità che essa rappresenta. Passando da Corso Umberto si arriva alla panoramica Piazza IX Aprile, ideale per ammirare una splendida vista sull’Etna e sul mar Ionio. A pochi minuti si arriva al Teatro Antico, che con la sua storia, l’arena ancora intatta, le terrazze e le sue rovine.

Che il turismo stia cambiando negli ultimi anni è molto evidente, bisogna capire in maniera concertata, tra tutti gli operatori turistici, che bisogna valorizzare le migliori esperienze in Sicilia da far vivere intensamente ai turisti, che generi in loro la voglia di consigliare la Sicilia come luogo di soggiorno ideale.

Per la prossima stagione occorre che territorio settentrionale della Sicilia punti a creare luoghi di eccellenza che possano influenzare in positivo la crescita economica e commerciale di tutto il tessuto turistico del messinese, ma ancora più importante rimane il tema di riuscire a fare squadra tra gli operatori turistici, evitando che ognuno si muova in maniera isolata, creando delle sinergie che aiutino a competere e ad accogliere un turismo sempre esigente.

