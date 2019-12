Gli auguri di buone feste del Sindaco Laccoto ai suoi concittadini

Brolo – Il Sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, come già fatto nelle sue precedenti esperienze da primo cittadino del Comune, ha provveduto a fare gli auguri per le festività, tramite una lettera indirizzata ai suoi concittadini.

Nella missiva, il Professore, senza dimenticare il fondamentale supporto della Parrocchia, delle Associazioni locali, delle forze dell’Ordine e delle Istituzioni scolastiche, elenca ciò che è stato fatto in questi primi mesi dalla sua Amministrazione, augurando con rinnovata fiducia a tutta Brolo un futuro più prospero.

Il testo integrale della lettera:

Cari concittadine e concittadini,

Nell’imminenza delle festività natalizie, unitamente all’intera Amministrazione comunale, desidero porgere a Voi e alle Vostre famiglie un caloroso augurio di pace e serenità, insieme all’auspicio che il 2020 possa essere, per la nostra comunità, un anno di benessere, fondato sul rispetto e sulla solidarietà reciproca.

In quest’ottica, rivolgo un sentito ringraziamento alla Parrocchia, alle Istituzioni scolastiche e a tutte le Associazioni che operano sul territorio, per il prezioso impegno che, quotidianamente, svolgono in ambito sociale, culturale, sportivo.Un augurio speciale agli anziani, memoria storica del nostro paese; ai giovani, che desiderano una prospettiva migliore all’altezza delle proprie aspirazioni; ai commercianti e alle imprese di Brolo, operatori economici che l’Amministrazione comunale si impegna a sostenere nel segno di una collaborazione fattiva.

Un pensiero di gratitudine ai Carabinieri, alla Polizia Municipale, ai volontari della Protezione Civile e dei Rangers, per il costante impegno profuso a tutela della legalità e della sicurezza sul territorio comunale.

Buon Natale a tutti, proprio a tutti Voi Brolesi, che con supporto e stimolo costanti ci aiutate a far diventare il Comune autentica “casa comunale condivisa”.

Quello che ci lasciamo alle spalle è un anno importante: siamo riusciti con una azione determinata, incisiva e collaborativa, ad archiviare un lungo periodo di disagio, precarietà ed incertezza finanziaria.

Finalmente, possiamo lavorare e programmare le attività in regime ordinario!

Siamo riusciti, grazie anche all’ausilio dei dipendenti comunali, a migliorare e garantire servizi importanti, quali la mensa scolastica, il trasporto degli alunni, la pulizia dei torrenti, l’attività ordinaria per assicurare decoro al centro e alle frazioni. Abbiamo recuperato il fondamentale finanziamento per la realizzazione della condotta di adduzione al depuratore, attrezzato un’area della spiaggia per consentire la fruizione del mare alle persone con disabilità, allestito un dignitoso cartellone estivo. Siamo riusciti a mettere in sicurezza l’ex “Tabacchino” sulla Nazionale ed abbiamo avviato l’iter per la riqualificazione del Cinema comunale.

Non meno rilevante la stabilizzazione del personale precario.

Ci sarà tempo e modo per approfondire l’attività svolta in questi primi mesi di mandato amministrativo, rivolta a migliorare la qualità della vita della nostra amata comunità.

Da oggi, con fiducia, credo che ci siano tutte le condizioni per guardare al futuro con positività e ottimismo, grazie ad una ritrovata armonia che si traduce in un sentire comune.

Che il Natale, col suo significato più vero e profondo, possa alimentare l’amore per il nostro paese e la volontà di contribuire a costruire un domani migliore.

Auguri Brolo!

Il vostro Sindaco

Giuseppe Laccoto

Brolo