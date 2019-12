Firenze vince al Pala Valenti 76 a 96. Terza sconfitta di fila per la Costa d’Orlando

Capo d’Orlando – Firenze sbanca meritatamente il Pala Valenti imponendosi con autorità sulla Irritec Capo d’Orlando 76 a 96. I toscani hanno giocato con una marcia diversa rispetto ai padroni di casa confermando l’ottima stagione sin qui giocata. Esperienza, concentrazione e tanta tecnica per una corazzata che non ha avuto difficoltà a superare i paladini.

E’ la difesa la vera protagonista dei primi minuti di gioco in entrambi i lati del campo. Si segna poco grazie all’intensità che i giocatori mettono sotto le plance. Il primo break a metà parziale con Firenze che allunga con la tripla di Passoni ed il canestro di Filippi che costringe coach Condello al primo time out (3-8). Al rientro la situazione peggiore con Firenze che non perdona ed i padroni di casa in completa confusione. Passoni fa la voce grossa dai 6,75 e Condello è costretto ad un’altra sospensione sul 3 a 22. E’ Perez a svegliare i propri compagni con otto punti di fila che consentono alla Costa di chiudere il primo quarto sul 11 a 24. Dopo la prima pausa i padroni di casa sembrano più decisi e riescono a recuperare portandosi anche sul meno 10 a metà parziale (24-34) grazie a Ferrarotto e Di Coste. Firenze non ci sta e spinge nuovamente sull’acceleratore chiudendo il secondo quarto sul 31 a 51. La corazzata toscana continua a spingere con Cuccarolo assoluto padrone dell’area pitturata. Il lungo di Firenze non sbaglia un colpo ed Enrico Di Coste soffre il confronto che lo vede decisamente sconfitto. Il terzo parziale si chiude con gli ospiti che allungano sul 51 a 78. Firenze mollala presa nei minuti finali e i paladini riescono a recuperare ma quando la partita era già praticamente finita da tempo. La Costa d’Orlando con Riccio e Crusca riesce a recuperare parte dello svantaggio chiudendo, comunque, sul meno venti. Finisce 76 a 96 per gli ospiti che si impongono con una prestazione convincente e di autorità. Partita monster di Cuccarolo che chiude con 24 punti realizzati, nove rimbalzi e 34 di valutazione finale. Per la Costa terza sconfitta di fila.

Tabellino

Irritec Capo d’Orlando – All Food Enic Firenze 76-96 (11-24, 20-27, 20-27, 25-18)

Irritec Capo d’Orlando: Riccio 15 (3/6, 1/5), Ferrarotto 11 (4/6, 0/3), Perez 10 (2/3, 2/4), Bolletta 9 (2/3, 0/3), Di Coste 9 (1/2, 1/1), Crusca 8 (1/3, 2/5), Avanzini 7 (3/9, 0/1), Teghini 7 (3/6, 0/2), Ciancio ne, Arto ne, Spasojevic ne, Ciccarello ne

Tiri liberi: 20 / 25 – Rimbalzi: 26 8 + 18 (Avanzini 9) – Assist: 13 (Ferrarotto 4)

All Food Enic Firenze: Cuccarolo 24 (9/13, 0/0), Poltroneri 20 (7/9, 2/7), Filippi 17 (8/9, 0/4), Passoni 13 (0/0, 4/9), Milojevic 10 (4/5), Berti 9 (4/4, 0/2), Marotta 3 (0/0, 1/5), Tintori 0 (0/1, 0/1), Forzieri 0, Bargnesi 0 (0/0, 0/1), Bensi 0

Tiri liberi: 11 / 19 – Rimbalzi: 38 13 + 25 (Cuccarolo 9) – Assist: 19 (Poltroneri, Passoni, Berti 4)

Capo d'Orlando