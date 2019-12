Un successo l’evento GriffeMas con Enzo Miccio ed Ellen Hidding

Messina – Un pomeriggio di coccole di eccezione quello che ha visto protagonisti nello store di Messina in via Maddalena due protagonisti di eccezione dell’evento GriffeMas organizzato da Griffe La Beautic in collaborazione con i brand Lancome, Helena Rubinstein, Yves Saint Laurent, Biotherm.

Venerdì scorso Enzo Miccio, wedding designer, event planner, fashion designer, conduttore televisivo e paladino del buon gusto ed Ellen Hidding modella e conduttrice televisiva hanno coccolato cinque clienti che sono stati estratti tra i tanti che hanno partecipato all’iniziativa. Sotto la sapiente guida di Enzo Miccio e l’incredibile simpatica di Ellen Hidding sono stati coccolati dai make up artist presenti in negozio.

Nel palco dedicato a questo evento i due super ospiti hanno parlato di bellezza, cura del corpo consigliando le strategie giuste per poter arrivare a queste feste al massimo senza però strafare. Rispettare le nostre caratteristiche, n on voler assomigliare per forza a qualcuno ed evidenziare i nostri punti forti alcuni dei suggerimenti snocciolati durante il pomeriggio dai due super ospiti.

L’evento curato da Francesco Casella, amministratore delegato del gruppo Griffe, ha incontrato il gradimento dei clienti che numerosi hanno partecipato al pomeriggio di coccole speciali,. Così’ anche chi non è stato estratto ha comunque potuto beneficiare dei consigli che Enzo Miccio ed Ellen Hidding hanno regalato

Messaggio pubblicitario