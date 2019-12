Il regalo di Natale per il piccolo Dylan: è stata acquistata l’auto accessoriata

Messina – Una bellissima notizia che farà felici le tantissime persone che avevano preso a cuore la storia di Dylan Maceli, arriva a pochi giorni dal Santo Natale, facendoci credere che in questo periodo dell’anno tutto è possibile, anche che i miracoli si avverino.

Ieri, alla presenza del sindaco di Messina Cateno De Luca, presso la concessionaria Mercedes Caselli, è stato firmato il contratto per l’acquisto dell’auto accessoriata per Dylan, che sarà consegnata entro marzo.

La concessionaria ha scontato il prezzo del 17%, da 51.760 euro a 41.600 euro, cioè la somma raccolta finora grazie alla solidarietà dei cittadini che hanno seguito con enorme interesse le vicende di Dylan.

E’ lo stesso Cateno De Luca a scriverlo sulla sua pagina Facebook:”Grazie a tutti per aver contribuito! Stamattina abbiamo firmato il contratto con La concessionaria Mercedes Caselli per acquistare la macchina accessoriata per il nostro Dylan ed abbiano consegnato l’acconto di 30 mila euro“.

Ricordiamo, che dalla famiglia Maceli circa due mesi fa era partita la richiesta di aiuto per sostenere le cure del piccolo, in particolare per l’acquisto di un’apposita macchina che servisse per il trasporto di Dylan; ed era necessario raccogliere 50.000€ entro il 31 dicembre. Anche il Comune di Brolo aveva contribuito alla raccolta fondi, organizzando una grande festa al Palatenda di Brolo e consegnando alla famiglia Maceli, presso il Centro “La Rosa Blu” la cifra di 3.350€ raccolta durante la festa.

Lo stesso De Luca nel suo post ha chiesto a tutti i cittadini un ultimo sforzo: “Ora mancano gli ultimi 7,5 mila euro per l’acquisto e montaggio della pedana quindi vi chiedo l’ultimo sforzo di solidarietà“.

La raccolta fondi, dunque, continua. Chi volesse donare può farlo al codice Iban IT27R0313916500000000056371.

Chissà che entro Capodanno non possa verificarsi un altro miracolo.

Messina