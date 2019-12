La panchina rossa di San Giorgio vandalizzata. L’amarezza di Adelina di Perna

Gioiosa Marea – La panchina rossa inaugurata pochi giorni fa e sistemata in piazza Tonnara a San Giorgio di Gioiosa Marea dall’Associazione “Aldebaran Onlus” in collaborazione con il Comitato “Borgo Marinaro”, la locale Pro Loco e con il patrocinio del comune di Gioiosa Marea, nella giornata di ieri è stata letteralmente vandalizzata.

Una brutta pagina di storia per un simbolo nella difesa dei diritti delle donne contro la violenza di genere; senza contare che la panchina era stata pitturata dalla scolaresca di San Giorgio.

Come si può ben vedere dalla foto della signora Adelina di Perna, presidente del Comitato “Borgo Marinaro”, le scarpe rosse attaccate sulla panchina rossa con del silicone sono state staccate, probabilmente nel buio della notte, e scaraventate a terra. Un gesto di cattiveria gratuita che si commenta da solo e ci fa comprendere quanto ancora ci sia da lavorare sulla coscienza civica delle persone.

Contattata la Di Perna, profondamente amareggiata per quanto successo, ha condannato aspramente gli autori di questo vile gesto con parole dure, che ci inducono ad una attenta riflessione sulla società attuale:

“Da Presidente del Comitato borgo marinaro, profondamente rammaricata e delusa, mi vedo costretta, anche a nome dei componenti, a constatare quanto palese sia l’assoluta mancanza di rispetto verso le cose e le persone e, non da meno, verso il proprio paese.

Il gesto rappresenta l’indifferenza e l’apatia nella sua forma più plateale.

È l’ essere umano che ha perso. Ha perso in civiltà, dignità e senso di appartenenza che sono evidentemente carenti o del tutto assenti in chi ha compiuto il gesto, magari volendo dimostrare di essere cosa? Più forte? Più ribelle? Più libero?

E no, proprio no! Non sapete cos’è la libertà. Libertà sarebbe stato essere in piazza il giorno dell’inaugurazione e dire li davanti a tutti il vostro dissenso. Contestare i ragazzi che hanno lavorato, i bimbi che erano lì quella mattina, le maestre e gli adulti coinvolti.Quella sarebbe stata libertà! Metterci la faccia ed essere se stessi sempre, davanti a tutti!

Invece, così e di notte, non siete liberi. Siete schiavi! Schiavi probabilmente di una società volta all’indifferenza e alla noia. Forse qualche torto lo abbiamo noi adulti, poveri illusi e fatalisti che, crediamo ancora che un simbolo, un gesto, possano scuotere le coscienze. Ma la più grave colpa è comunque di noi adulti, famiglia, scuola, istituzioni che, evidentemente, non solo non siamo bravi abbastanza ma non diamo il giusto esempio. Voglio ricordare che l’ indifferenza uccide e il silenzio è complice“.

Gioiosa Marea