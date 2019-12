Annullato divieto di dimora per Franco Galati

Militello Rosmarino – Il Tribunale annulla il divieto di dimora a Franco Galati accusato di minaccia a corpo politico.

Lo scorso aprile , Galati era stato ristretto ai domiciliari in quanto autore delle minacce al sindaco salvatore Riotta ed al suo esecutivo.

I carabinieri della compagnia di Sant’Agata Militello arrestarono Franco Galati con l’accusa di atti persecutori e minacce, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelate agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Patti, su richiesta della locale procura. Nelle settimane precedenti Galati, aveva postato su Facebook, a volto scoperto, svariati video, in cui aveva attaccato il sindaco di Militello Rosmarino, Salvatore Riotta e gli assessori della sua giunta. A suo carico sono state presentate dodici denunce. Il primo cittadino Riotta e il presidente del consiglio comunale Mileti, avevano scritto una lettera al Prefetto di Messina, dal quale erano stati ricevuti e rassicurati.

Avevano anche informato della grave situazione il ministro Matteo Salvini e la vicenda era approdata in Parlamento. Galati aveva già dichiarato di avere proferito minacce e frasi ingiuriose perché mosso dall’ira per avere ricevuto un’ordinanza di demolizione per un’abitazione intestata al padre, morto quarant’anni prima.

Adesso con ordinanza i giudici messinesi, in accoglimento dell’istanza di riesame , presentata dall’avvocato difensore Massimiliano Fabio, ha disposto l’immediata cessazione delle prescrizioni inerenti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Militello

