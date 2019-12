E’ stato formato il gruppo consiliare di Forza Italia a sostegno dell’assessore regionale Grasso

Sant’Agata Militello – Ufficializzata ieri sera , in consiglio comunale, la formazione del gruppo di Forza Italia, a sostegno dell’assessore regionale, On. Bernardette Grasso, formato dal dottore commercialista Domenico Barbuzza, dall’avvocato Francesca Alascia e dall’imprenditore Salvatore Armeli, consiglieri comunali di maggioranza.

Il gruppo si chiama “ Forza Italia- Impegno per Sant’Agata”, ha come capogruppo Domenico Barbuzza, che lascia il gruppo “ Uniti per San’Agata”, di cui faceva parte sempre , in veste di capogruppo, insieme a Salvatore Armeli. Francesca Alascia lascia da capogruppo “ Impegno per Sant’Agata”- Barbuzza e Alascia , già lunedì prossimo, formalizzeranno le loro dimissioni dai gruppi di maggioranza di provenienza, per aderire alla nuova compagine di Forza Italia, con conseguente rimodulazione delle aggregazioni consiliari già presenti nel civico consesso santagatese. I neo forzisti Alascia, Barbuzza e Armeli , da sempre vicini all’assessore Grasso, di cui ne condividono la cultura politica, la presenza e l’impegno costante e fruttuoso per il territorio, affermano all’unisono: “La politica è fatta di persone, passione e spirito di servizio”, l’assessore Bernardette Grasso, col suo linguaggio e la sua concreta azione, rappresenta la sintesi perfetta dell’equilibrio politico che abbiamo sempre ricercato, scevra da tatticismi e personalismi, nell’interesse esclusivo e supremo della collettività”.

Nella foto l’assessore regionale Bernardette Grasso e i consiglieri comunali del gruppo “ Forza Italia- Impegno per Sant’Agata”, Domenico Barbuzza, Francesca Alascia e Salvatore Armeli

