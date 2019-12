Parcheggi multipiano a Milazzo: investitori privati?

I parcheggi multipiano dovrebbero sorgere tra Via Umberto I e via Madonna del Lume, tra via San Giuseppe e Viale dei Cipressi , travia Cosenza e via Impallomeni. Si tratta di zone strategiche, dove la predisposizione di aree di sosta diventa fondamentale del traffico. Sicuramente una importante novità e possibilità per una città come Milazzo, sempre congestionata dal traffico e con un serio problema di parcheggi, che nel fine settimana diventa ancora più importante