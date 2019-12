Recupero di Palazzo Visalli a San Pier Niceto: tre associazioni chiedono chiarezza sui lavori.

San Pier Niceto – Da qualche giorno sono iniziati dei lavori di recupero a Palazzo Visalli a San Pier Niceto. Si tratta di un bene storico di notevole importanza, dato il peso che ha avuto nella storia del piccolo centro collinare.

È stato infatti dimora di Monsignor Visalli e di Sebastiano Visalli,che è stato Primo Cittadino di San Pier Niceto dal 1914 al 1919. Palazzo Visalli diventerà un museo o comunque un luogo dove svolgere attività culturali. L’opera è stata finanziata dall’assessorato regionale alle Infrastrutture per un importo progettuale di circa 435mila euro.

Ci sono però dei punti non chiarissimi per alcune associazioni; in particolare la sezione territoriale di Italia Nostra, l’associazione Terreforti e l’associazione ADASC, che hanno richiesto già da qualche settimana alla soprintendenza di Messina di revisionare il parere rilasciato in merito al recupero “Palazzo Visalli”.

“L’iniziativa del Comune di San Pier Niceto di recuperare il bene sito nel centro storico di San Pier Niceto, per adibirlo ad attività museali e culturali è sicuramente meritevole – dichiarano Guglielmo Maneri, Antonella Nuccio e Peppe Maimone – ma da un’attenta valutazione degli atti è necessario rivedere il parere rilasciato dalla Soprintendenza di Messina nel maggio del 2018 come bene urbanistico. Dall’11 aprile 2019, l’immobile è stato acquisito dal Comune e quindi è sottoposto ope legis alle disposizioni di tutela del Codicemil dei beni Culturali.”

Le Associazioni hanno chiesto al Soprintendente e al Dirigente dell’Unità Operativa beni architettonici e storico artistici sia che i lavori vengano effettuati sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, ma anche di considerare che il bene adesso è vincolato ope legis, visto che l’immobile è di proprietà del Comune di San Pier Niceto.

Altra storia riguarda poi i metodi di recupero. Le associazioni chiedono infatti che siamo verificati preventivamente i materiali, la calce e le terre utilizzate e di prevedere l’istallazione di pluviali in terracotta così come originariamente installati.

Insomma ciò che vogliono ottenere è il rispetto della struttura settecentesca, evitando il più possibile di stravolgere l’aspetto originario. D’altronde da aprile 2019 Palazzo Visalli è un bene culturale è come tale va tutelato.

