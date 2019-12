Arriva la corazzata Firenze al Pala Valenti. La Costa chiamata all’impresa

Capo d’Orlando – Altro impegno complicato per la Irritec Capo d’Orlando. Dopo Empoli ed Omegna i paladini affronteranno oggi un’altra corazzata come Firenze.

Condello, durante la settimana, ha preparato al meglio la gara puntando soprattutto sulle capacità del reparto piccoli che, ad oggi, non ha brillato per coralità ed efficacia in fase offensiva. Ad Omegna qualche segnale positivo da Teghini e Riccio è arrivato ma è ancora Daniel Perez a doversi sbloccare e contro i toscani potrebbe essere l’occasione giusta.

Il play maker titolare dei biancorossi Michael Teghini è convinto che l’ultima trasferta piemontese ha regalato segnali positivi anche se non sono arrivati i due punti. “Ad Omegna abbiamo avuto un buon atteggiamento nonostante la sconfitta ma è la favorita del girone. Non abbiamo avuto paura ma sono stati più bravi. Se riusciamo a mantenere questo atteggiamento con Firenze, ma anche contro tutti, sarà davvero difficile per i nostri avversari superarci, principalmente in casa. Come per noi i viaggi sono un peso e per Firenze non sarà diverso. Possiamo metterli in difficoltà e rendere il Pala Valenti un fortino perché per fare una buona stagione bisogna vincere le partite in casa e tentare qualche colpo in trasferta” ha concluso Teghini.

La squadra allenata da Andrea Niccolai è stata costruita per occupare le prime quattro posizioni in classifica ed attualmente è terza. Vanta un roster di tutto rispetto con nomi del calibro di Davide Poltroneri, da 15 anni ormai sui parquet di serie B. La guardia/ala di Firenze è attualmente il secondo marcatore del girone A (dietro soltanto a Flavio Gay di Cecina) con una media realizzativa di 20.3 punti a gara. Lorenzo Passoni invece è il leader nelle statistiche delle palle recuperate dopo dodici giornate. Ma attenzione anche all’esperto Simone Berti, play guardia con alle spalle tanti anni di serie A2 tra Biella, Veroli, Ostuni e Pistoia. In casa biancorossa si attende un apporto importante dal reparto piccoli ad oggi poco produttivo.

Palla a due oggi alle ore 18.30 al Pala Valenti. Arbitri Riccardo Spinello di Marnate (VA) e Paolo Sordi di Casalmorano (CR).

Capo d'Orlando