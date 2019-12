Stamane la consegna dei doni dell’Albero dell’Amore, per un Natale ricco di solidarietà

Gioiosa Marea – L’Albero dell’Amore è un “dono” figlio della generosità dei cittadini di Gioiosa Marea e senza dubbio una delle iniziative più solidali proposte nell’intero comprensorio dei Nebrodi, durante le festività natalizie.

Riproposto quest’anno per il secondo anno consecutivo, voluto dalla associazione onlus ”Uno spiraglio di gioia” diretta dalla Dott.ssa Scaffidi, in collaborazione con l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Gioiosa Marea, dott.ssa Giusy La Galia e Biagio ed Alessandro Gennaro, vuole essere un aiuto concreto per i tanti che vivono disagi e povertà che, a volte, per dignità e pudore, non manifestano.

Nei giorni 18, 19 e 20 dicembre tantissime persone, come già fatto l’anno scorso hanno consegnato i doni, regalando capi di abbigliamento, giocattoli, materiale didattico e molto altro.

Purtroppo sono tante le situazioni di disagio che viviamo anche nei nostri piccoli paesi, quindi può essere che un oggetto senza di poco valore per noi, possa essere utilissimo per un altra persona. Uniamo l’umanità anche attraverso questi gesti, che non sono simbolici, ma concreti. Diamoci una mano…concretizziamo l’Amore. Questo piccolo regalo è un simbolo di fratellanza. Sarebbe un bel segnale per un Natale realmente solidale.

Questa mattina finalmente vi sarà la consegna dei doni dell’Albero dell’Amore dalle 10 e 30 alle 11 e 30 in Piazza Cavour, e sicuramente pet tutta Gioiosa Marea sarà un momento importante, perchè scoprirà, tra un sorriso e l’altro, di saper parlare ancora la lingua della fratellanza, della solidarietà e dell’amore.

Gioiosa Marea