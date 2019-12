Patti – Sottoscritto l’accordo contrattuale di pre-intesa per il salario accessorio dei dipendenti del comune pattese.

Presso l’aula consiliare di Piazza Scaffidi si sono riuniti le parti sindacali (CGIL Nino Cammaroto, Cisl Giovanni Coledi,Maurizio Giliberto Uil Fpl e per le RSU Salvatore Colonna, Michele D’Addea, Daniela Mosca, Antonino Natoli, Valerio Milone, Carmelina Spurio, Antonino Federico e Nunzio Scaglione) e le delegazioni trattante di parte pubblica (segretario generale dott. Pietro Manganaro e i responsabili dei settori dott.ssa Marcella Gregorio, Ing. Francesco Barbitta, Geom. Antonino Cusmà Piccione, Ing. Tindaro Triscari, dott. Salvatore Bonsignore e la dott.ssa Maria Mazzone) per la sottoscrizione dell’accordo contrattuale di pre-intesa relativa l’anno 2017 e 2018 concernente il salario accessorio. Mentre per l’anno 2019, al momento, rimane in sospeso.

Durante l’incontro, i rappresentanti delle sigle sindacali hanno richiesto di “dare dignità al contratto nazionale decentrato di lavoro”.

Richiesta che è stata rassicurata da parte del segretario generale Pietro Manganaro.

Patti