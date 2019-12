Consiglio Comunale mirtese applica debito fuori Bilancio e riconoscimento spese

Mirto – Il Consiglio Comunale mirtese, riunitosi in Sessione straordinaria Mercoledì 18 Dicembre, ha applicato il riconoscimento della legittimità di un debito fuori Bilancio e il riconoscimento per lavori di somma urgenza nell’impianto di depurazione comunale.

Entrambe le proposte del riconoscimento del debito fuori Bilancio e delle spese nell’impianto di depurazione comunale sono state approvate all’unanimità, dai 7 Consiglieri presenti (3 di maggioranza e 4 di minoranza) sui 12 componenti effettivi.

Il debito fuori Bilancio si riferisce a due sentenze, emesse rispettivamente dal Tribunale di Patti e dalla Corte d’Appello di Messina, passate in giudicato, per un importo complessivo di 45.364,46 euro, comprensivo di spese legali e abbattimento di interessi.

Il riconoscimento spese, per i lavori di somma urgenza nell’impianto di depurazione comunale, riguarda il ripristino del pozzetto d’ingresso dei reflui fognari, proprio nell’impianto depurativo e nella rete di adduzione in prossimità. La spesa ammonta a 3.500 euro ed è stato subito impiegata, stante l’urgenza e la necessità di assicurare la regolare e sicura viabilità delle strade cittadine.

Il Consiglio Comunale ha anche discusso il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni, con la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune mirtese. Anche questo punto all’ordine del giorno è stato attuato all’unanimità dai Consiglieri presenti.

Inoltre il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales ha voluto effettuare delle comunicazioni al Consiglio e a tutti i presenti. In particolare il primo cittadino mirtese ha fornito informazioni, circa la situazione dell’Ati – servizio idrico, Messina. L’Amministrazione Comunale ha presentato istanza, per poter continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, esercitando la facoltà riconosciuta dalla legge, in favore dei Comuni con meno di 1.000 abitanti. La situazione attuale dell’assetto dell’Assemblea territoriale non consente di poter organizzare con chiarezza il servizio, non essendo ancora predisposto alcun Piano d’Ambito; la situazione dei Comuni è molto variegata, in quanto ci sono Comuni che sopportano di per sé e per le modalità di raccolta delle acque. Comunque si mette in evidenza che tutta la normativa tende all’unificazione e alla cessione delle reti.

Il Vice-Sindaco mirtese Luigi Ialuna, chiamato ad intervenire, ha poi comunicato che è stata presentata la richiesta di riconoscimento alla Regione, per il Bio-distretto e per il Distretto del Cibo. La Regione ha di recente formalizzato il riconoscimento per il Distretto del Cibo, riconoscimento che consentirà all’Associazione di poter agire nella promozione e valorizzazione del territorio in maniera esponenziale. Mirto è sede del Bio-Distretto dei Nebrodi, avendo assunto un ruolo importante nell’intero comprensorio, e avendo svolto funzioni di raccordo e di sviluppo territoriale.

