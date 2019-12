Domenica 29 dicembre ritorna la magia di “Piraino Paese Presepe”

Piraino – Anche quest’anno ritorna uno degli appuntamenti più belli e suggestivi del periodo natalizio da vivere nell’incantevole borgo medievale di Piraino Centro.

Domenica 29 dicembre a partire dalle ore 17.00, il borgo di Piraino si trasformerà in un grande palcoscenico, dove sembrerà di essere catapultati, indietro nel tempo, nell’antica Betlemme tra i mestieri e le figure, tipiche del periodo, che animano la tradizione natalizia.

La manifestazione realizzata dall’Amministrazione Comunale, con il fondamentale aiuto dei commercianti e delle associazioni locali, coinvolge ogni anno centinaia di figuranti che fanno rivivere ai visitatori l’atmosfera sacra della Natività, rinnovando la tradizione cristiana del presepe.

Il via da Piazza Rosario, con la prima postazione, per poi continuare lungo le caratteristiche viuzze e gli angoli incontaminati del centro storico con la raffigurazione di altre arti o mestieri come il pastaio, il forno, i cestai, i pastori, il falegname, il saponaro, la casa nobiliare, la bettola, il fabbro, la locanda, lo spaccalegna, i sacerdoti, la Corte di Erode e la Natività, in grado di far rivivere l’atmosfera presepiale e animare il bellissimo centro storico pirainese.

L’appuntamento è per domenica 29 dicembre alle ore 17:00, nel centro storico di Piraino, con zampognari e degustazione di prodotti tipici locali.

Piraino