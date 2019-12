La Chiesa del S.S. Rosario a San Pier Niceto riaprirà: ecco tutto l’iter, dal restauro al comodato

San Pier Niceto – La Chiesa del S.S. Rosario di San Pier Niceto riaprirà a breve. È questa la buona nuova a San Pier Niceto, dopo mesi di acquazzoni e polemiche che avevano infiammato il clima locale e che hanno riguardato soprattutto le 13 Chiese del territorio.

Della Chiesa del S.S. Rosario avevamo già scritto a settembre e la domanda lasciata in sospeso riguardava proprio la sua riapertura. Adesso la certezza c’è ed è data da un comodato d’uso firmato dal Sindaco e dal Parroco che prevede l’uso ventennale del bene da parte dell’Ente comunale.

La Chiesa del Santissimo Rosario è una delle più prestigiose e meritevole di attenzione dal punto di vista artistico. L’iter che ha portato al suo restauro e quindi alla sua prossima apertura non è stato di certo facile. Tutto è partito da un finanziamento ottenuto grazie all’impegno dell’Amministrazione Formica-Pitrone: loro per primi si son resi conto dell’importanza di questa Chiesa e dopo il restauro della Chiesa di San Francesco si son dedicati anche a questa realtà. Proprio in quegli anni l’iter è iniziato, il restauro è partito e la Chiesa del Santissimo Rosario è stata portata agli antichi splendori. Finiti i lavori a questo punto mancava da sbrigare tutto l’iter burocratico-amministrativo.

Figure importanti in questo senso sono stati due ex esponenti dell’Amministrazione Calderone, ovvero l’ex assessore ai Beni culturali Avv. Francesco Certo e l’ex esperto Peppe Maimone. Dopo una Visita del Vescovo di Messina, che ha visto la Chiesa restaurata, è iniziato il processo che ha portato alla stesura del Comodato tra parrocchia e Comune.

Adesso il Sindaco Luigi Calderone e il Parroco Don Francesco de Domenico hanno firmato il Comodato e la chiesa, dopo gli ultimi ritocchi, potrà essere fruibile. La Giunta Calderone ha già approvato il progetto esecutivo per la revisione delle tegole, la manutenzione degli infissi e la pulizia dei pavimenti.

“Sono felice –dichira Francesco Certo- che il sogno prima accarezzato e poi con tenacia portato avanti assieme a Peppe Maimone , il Parrroco , la sovrintendenza e Sua eccellenza l’Arcivescovo Mons. Accolla, possa finalmente realizzarsi . Ci abbiamo sempre creduto ed abbiamo lavorato per realizzarlo anche quando molti storcevano il muso. Continueremo, comunque, a vigilare attentamente a che il lavori siano eseguiti con la cura, la cautela e l’estrema l’attenzione che l’opera sulla quale si interverrà merita e necessita .”

Soddisfatto anche Peppe Maimone: “É una grande notizia per San Pier Niceto. Finalmente dopo diversi interventi di restauro il bene verrà restituito alla pubblica fruizione; una chiesa dalla straordinaria valenza storico artistica. Insieme all’ex assessore Certo abbiamo lavorato costantemente per oltre un anno e mezzo per ottenere la riapertura. Questo risultato è stato ottenuto grazie a S E l’arcivescovo di Messina Mons. Accolla, la Soprintendenza di Messina (soprintendente Mirella Vinci, dott.ssa Stefania Lanuzza e Arch. Guglielmo Perrone) e il parroco P. Francesco De Domenico.”

