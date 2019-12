Cittadinanza onoraria a Liliana Segre? Anche Brolo dice no al clima di odio e di intolleranza

Brolo – Dopo Piraino e Messina, anche Brolo tra i comuni che hanno conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre?

Anche la cittadina di Brolo vuole dare un segnale forte agli odiatori, a chi si accoda all’ondata sovranista e populista, ma anche antisemita ed antiparlamentarista, che sta avvelenando la presente fase della storia della Repubblica.

A volere questo gesto riconoscimento altamente simbolico, ma anche politico, sono i consiglieri di maggioranza, Cono Condipodero, Nino Bonina, Linda Piscioneri, Manuel Agnello, Nunziatina Decimo e Piero Faustino che hanno coinvolto direttamente il presidente del consiglio, Mimmo Magistro, presentando una mozione ai sensi dell’art 543 dello Statuto Comunale.

Con il positivo accoglimento dell’istanza la Segre sarebbe la terza donna alla quale Brolo da questo riconoscimento dopo le cittadinanza onorarie assegnate a Dacia Maraini e Piera Aiello. La prima per il suo impegno nelle azioni di sensibilizzazione sui Migranti, oltre che per essere tra le scrittrici più impegnate e brave di questi ultimi decenni, l’altra per il suo impegno nella lotta alla mafia.

Ben vengano queste dimostrazioni significative contro il clima di odio e di intolleranza che si respira nel mondo attuale.

