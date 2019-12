Didattica innovativa al liceo artistico di S. Stefano di Camastra. Il dirigente Antoci programma viaggio d’istruzione a Malta

S. Stefano di Camastra – Didattica innovativa e coinvolgenti attività formative al Liceo artistico “C.M. Esposito” di S. Stefano di Camastra. Per la fine di gennaio del 2020, il dirigente scolastico Calogero Antoci, ha programmato per gli allievi dell’annessa scuola media un viaggio d’istruzione a Malta.

L’arcipelago di Malta, a soli 93 km a sud della Sicilia, con i suoi 7000 anni di storia e il suo ricco patrimonio culturale e naturale offre infinite possibilità per gli studenti. Quest’ultimi potranno infatti studiare arte, architettura, geografia, economia e scienza. E ancora ecosostenibilità ambientale, inglese, storia e molte altre materie. Si tratta di una coinvolgente esperienza formativa, che trova il suo punto di forza in stage linguistico ed aziendali per far raggiungere ai 40 partecipanti risultati prestigiosi.

Inoltre, Il liceo artistico regionale “C.M. Esposito di S. Stefano Di Camastra” ha raggiunto un altro importante traguardo nell’ambito del programma comunitario per L’Istruzione, Formazione, Gioventù’ e sport Erasmus + .

Il liceo artistico regionale grazie alla collaborazione dell’Associazione Sikanie, rappresentata dalla dott.ssa Angela Fogliani, è stato inserito in due progetti Erasmus+ di scambio per la promozione e la sensibilizzazione dei giovani sulla parità di genere che si terrà a Barcelos (Portogallo) dal 5 al 12 luglio 2020.

Il progetto è rivolto a giovani tra i 18 e 30 anni provenienti da Portogallo, Italia, Spagna, Grecia, Inghilterra e Turchia. E del liceo artistico sono stati selezionati 5 allievi che saranno accompagnati dal Prof. Calogero Antoci.

L’altro progetto Erasmus + in cui saranno coinvolti gli allievi del Liceo artistico regionale di Santo Stefano di Camastra si svolgerà in Grecia a Salonicco nel mese di Marzo 2020. Coinvolgerà 35 giovani di 6 Paesi dell’Unione Europea (Grecia, Italia, Bulgaria, Romania, Croazia e Svezia). L’obiettivo finale sarà quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla propaganda politica nei social media e su come può essere affrontata ed evitata. Il liceo artistico ha selezionato 4 allievi e, saranno accompagnati dalla prof. ssa Valeria Gerbino.

S. Stefano C.