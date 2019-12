Musumeci interviene per la sicurezza di contrada Maina. Il commento dell’assessore Grasso

Naso – Si ricostruisce la strada di Contrada Maina. Presto una procedura negoziata che consentirà di aggiudicare i lavori per l’area soggetta allo smottamento.

Era il febbraio del 2012 quando un tratto della comunale che conduce nel quartiere Maina sprofondò in prossimità dell’innesto con la statale 116 Randazzo-Capo d’Orlando. Da allora è inutilizzabile, sia per il transito veicolare che per quello pedonale e i disagi e i pericoli per la gente sembravano non dovere avere mai fine.

Adesso, però, sarà l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a intervenire per consolidare l’intera area e ricostruire l’arteria stradale. Si farà presto grazie a una procedura negoziata che consentirà di aggiudicare i lavori – da realizzare in cento giorni – con il criterio del minor prezzo. La gara è già stata pubblicata dalla Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce.

“Si tratta di un intervento fondamentale, che ho richiesto e seguito in prima persona, insieme ad alcuni amministratori comunali, e che permetterà di ripristinare un’arteria di notevole importanza per il territorio, garantendo al contempo la messa in sicurezza dell’area. Il mio impegno è al fianco dei cittadini e del territorio, sempre, con azioni concrete.” Lo dichiara, in una nota, l’assessore alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Bernardette Grasso.

Naso