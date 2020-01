L’oroscopo di giovedì 9 gennaio 2020

Ariete: il carattere dei nativi oggi potrebbe essere facilmente irritabile in vista degli ostacoli, seppur di piccola entità, che incontreranno sul lavoro. Qualche gelosia amorosa ingiustificata.

Toro: tutti casa e lavoro. Poca la voglia di mondanità quest’oggi. I nativi del segno preferiranno film, divano e popcorn assieme al partner che, volente o nolente, si farà piacere il programma serale.

Gemelli: la Luna donerà esuberanza e voglia di nuove conoscenze per i single. Incontri stuzzicanti previsti in tarda serata.

Cancro: diretti nel comunicare le proprie idee anche a costo di apparire inadeguati grazie al transito capricornico del Sole questo giovedì.

Leone: vivaci ed in vena di romanticherie. Giovedì che vedrà i nativi alle prese con la programmazione di un breve viaggio romantico. Decidere meta e giorni per la partenza assieme al partner donerà vivacità ai Leoni.

Vergine: un’accusa di negligenza potrebbe essere mossa da qualche collega. Dovrete chiarire col capo le loro ragioni ed il Sole vi aiuterà anche stavolta.

Bilancia: cordiali e comunicativi. Giovedì che vedrà i nati del segno risplendere d’eleganza sia esteriore che interiore con grande soddisfazione dell’amato bene e della prole.

Scorpione: un diavolo per capello. Oggi potrebbe essere una giornata nervosa per i nati del segno perché le incombenze lavorative sembreranno incolmabili. In tarda serata l’umore si schiarirà leggermente.

Sagittario: da mattina a sera oggi i nati del segno lavoreranno senza badare al telefono o ai social. Appena avranno finito ci sarà spazio solo per dormire. Partner avvisato.

Capricorno: il Sole aiuterà i nativi a lavorare senza sosta accusando poco la stanchezza mentre Venere li favorirà nel rendere leggere le emozioni con grande soddisfazione del partner.

Acquario: pranzo romantico per un giovedì dedicato interamente al partner e ad i suoi bisogni. Il lavoro non scappa ed i nativi ci penseranno già domani.

Pesci: lunatici e di poca compagnia preferirete isolarvi sotto le calde coperte assieme ad una tisana al timo. Di lavorare non se ne parlerà nemmeno.

