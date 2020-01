L’oroscopo di mercoledì 8 gennaio 2020

Ariete: questo mercoledì sarà o no un giorno da buttare “alle ortiche”? No di certo! Ok per la giornata monotona e poco reattiva classificata con il “sottotono” ma da qui a demonizzarla ce ne passa.

Toro: giornata ottima in molti campi per voi “torelli”. Gli astri saranno la vostra carta vincente, soprattutto nei rapporti interpersonali e negli affari. Per questo, le predizioni del giorno esortano ad essere più incisivi nelle scelte da portare avanti.

Gemelli: giornata che sarà predisposta alla media positività. In amore, avete bisogno di vivere situazioni semplici, senza tormenti di alcun tipo. Dunque, cercate di rilassarvi col partner, evitando quelle frustrazioni o gli stress soliti della coppia.

Cancro: in amore un periodo abbastanza delicato. In coppia, il partner potrebbe chiedere “spiegazioni” su alcune situazioni (un po’ ambigue) capitate nei giorni scorsi. Oltre all’amore, questioni importanti da risolvere riguarderanno famiglia.

Leone: giornata tranquilla, da seguire con attenzione soprattutto nella parte mediana, poi, tutto come di routine. Invece dal lato negatività, anche se non mancheranno momenti “no”, dovrebbe essere tutto facilmente controllabile.

Vergine: in molti avrete una maggiore autonomia decisionale sul lavoro e questo vi darà un’ulteriore spinta a fare sempre meglio. In amore tanta buona volontà: l’intesa con la persona amata sfocerà con una bellissima sintonia, al riparo da litigi ed imprevisti.

Bilancia: in amore se avete un problema da risolvere col partner meglio approfondirlo con l’animo sereno e un pizzico di umorismo in più, anche perché sorridere aiuta sempre.

Scorpione: in amore, il vostro modo di pensare contribuirà a facilitare le cose. Nel lavoro, affronterete a testa alta una situazione piuttosto complessa e la vostra abilità e le circostanze a favore vi garantiranno il pieno successo!

Sagittario: la giornata relativa a questa parte della settimana sarà perfetta quasi in tutto. In amore senz’altro. Nel lavoro, gli astri vi regaleranno una marcia in più da utilizzare in campo professionale.

Capricorno: giornata in generale poco positiva. ci potrebbero essere dei momenti di malumore con il partner, ma non preoccupatevi più del dovuto perché fanno parte della normale relazione di coppia.

Acquario: Una giornata più che ottima in diversi campi. Nel lavoro gli astri vi sosterranno e se giocherete bene le vostre carte nessuno potrà ostacolarvi.

Pesci: giornata che per i “pesciolini” partirà sicuramente alla grande. Gli astri promettono soddisfazioni, ma vi chiedono anche un impegno più incisivo: forse sarà il momento adatto per consolidare qualche situazione un po’ in bilico.

