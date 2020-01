L’oroscopo di lunedì 6 gennaio 2020

Ariete: la congiunzione planetaria tra Urano e Marte provoca sconvolgimenti improvvisi causati da un eccesso di energia, quindi potreste essere troppo precipitosi e audaci. Questo transito è associato alla ribellione, quindi potreste cercare più libertà d’iniziativa. Ampliate i vostri campi d’azione e moderate la vostra impulsività in amore.

Toro: l’opposizione di Giove vi procura una visione pessimistica della vita, ma Mercurio in trigono combatte per voi con tenacia. Ecco che migliorerà la sfera affettiva e man mano aumenteranno anche i guadagni.

Gemelli: siete molto volubili nella festività di oggi e disperdete troppo le vostre energie. Cercate di essere più tenaci e fate della perseveranza la vostra risorsa principale, otterrete massimi risultati. Occhio al transito di Mercurio in Capricorno che potrebbe creare indecisione in amore.

Cancro: cercate di scegliere le parole giuste in modo da risolvere piccoli attriti familiari e non creare degli spiacevoli fraintendimenti, cari amici del Cancro. Voi sapete di sicuro come fare.

Leone: siete molto stanchi nella giornata di oggi, cercate di approfittare di queste ultime festività per ricaricarvi. Rimandate a domani doveri e responsabilità, un po’ di relax vi farà bene.

Vergine: siete troppo sotto pressione cari amici della Vergine a causa delle fatiche accumulate durante le festività precedenti. Rilassatevi e rigettate l’irritabilità, altrimenti rischierete di cadere in rovinosi esaurimenti nervosi.

Bilancia: una sovreccitazione mentale può essere nociva alla salute e alle relazioni di coppia, quindi dosate le vostre sensazioni, cambiando magari qualche abitudine. A volte bisogna prendere una decisione definitiva.

Scorpione: siete molto irritabili in questa festività dell’Epifania, anche se stravaganti. Cercate di regolare i vostri sforzi fisici e mentali che salgono a picco e poi calano rovinosamente e di colpo. Venere promette passione e amore nel vostro segno, spetta a voi dosare i sentimenti in modo benefico.

Sagittario: ribellatevi su qualcosa che non vi va giù e non temete per il peggio, potrete solo migliorare il rapporto di coppia, facendolo crescere in modo più positivo.

Capricorno: sarete molto versatili e talentuosi, cercate di utilizzare l’influsso del Sole nel vostro segno per ottenere riconoscimenti. I vostri sacrifici saranno ricompensati a larghe mani, basta solo avere più fiducia in voi stessi. In amore svaniranno dubbi e ripensamenti.

Acquario: non ingigantite le situazioni amorose più del dovuto, a volte i pensieri distorti creano delle incomprensioni inutili. Siate più obiettivi e persuasivi, tutto andrà per il meglio.

Pesci: esprimete la vostra creatività con successo e sfruttate proficue chance, cogliendo al volo le situazioni con maestria. Saturno in Capricorno diventa il vostro alleato per realizzare i progetti e vincere le sfide che la vita vi propone.

it.blastingnews.com