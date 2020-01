L’oroscopo di domenica 5 gennaio 2020

Ariete: Le predizioni giornaliere promettono buone notizie soprattutto nei rapporti interpersonali con l’amicizia in primo piano. In tanti avete abbastanza bisogno d’affetto, di accudire e di essere accuditi, di amare e di essere amati, di dare e di ricevere.

Toro: la giornata del 5 gennaio vi richiederà prudenza e tanto buon senso visto che il periodo è stato messo in preventivo con la spunta del “ko”. Diciamo che avrete bisogno di un periodo di profonda riflessione sul vostro passato

Gemelli: giornata all’insegna dei soliti sbalzi di umore, pazientate. Se sognate di finire dei progetti, questa domenica proprio non ci riuscirete: sarete troppo pieni ed il tempo a disposizione sarà davvero poco, quindi fatevi aiutare o posponete.

Cancro: Nella giornata del 5 gennaio, visto l’ottimo cielo a disposizione, riuscirete ad incanalare la vostra energia nel modo migliore possibile, raggiungendo così i vostri più ambiti scopi. In programma spunti positivi e alcune belle novità da mettere in conto nel periodo

Leone: In amore ottime speranze di riuscita: sarà un periodo importante per voi “leoncini”. Senz’altro molti rientreranno in pieno possesso della propria vita affettiva, risolvendo una volta per tutte annosi problemi.

Vergine: il momento invita a mettere da parte eventuali supposizioni o preconcetti ma a basarsi su prove certe. L’oroscopo del 5 gennaio perciò consiglia in amore un po’ più di impegno in caso di poca sintonia con il partner.

Bilancia: Si prevede una giornata ottima su molti fronti per tantissimi di voi “bilancini”. Prestate attenzione a certi segnali; oggi arriverà un grosso aiuto in merito ad un problema rimandato da tempo. In amore intanto, state beneficiando attualmente di un afflusso astrale abbastanza positivo, specialmente nei confronti della vostra vita sentimentale

Scorpione: perplessi. Si consiglia di stare calmi: se avete un dubbio o non vi sentite sicuri su qualcosa o qualcuno, meglio chiedere spiegazioni direttamente all’interessato/a, piuttosto che reagire in modo impulsivo.

Sagittario: In arrivo un 5 gennaio prescritto dagli astri con il fastidioso segno relativo al “sottotono” Dunque, la giornata sarà abbastanza pensierosa su certi aspetti. In ogni caso, la calma regnerà abbastanza intorno a voi tingendosi a tratti di nuove dinamiche, specialmente attinenti alla messa in pratica di progetti.

Capricorno: Per molti Capricorno l’arrivo di Mercurio nel segno farà uscire fuori tutta la voglia di riprendere in mano la vostra vita: vi organizzerete per rendere unico ed indimenticabile questo giorno, da vivere in completa sintonia con le vostre scelte.

Acquario: Una giornata buona soprattutto nei confronti della attività lavorative. Il prezioso aiuto di Mercurio in Capricorno si farà abbastanza sentire, invece il problema potrebbe interessare il comparto sentimentale.

Pesci: Questa domenica per i “pesciolini” si prevede abbastanza incerta: gli astri sono pronti a scommettere su una giornata pessima, già indicata con la spunta relativa al “ko”.

