L’oroscopo di sabato 4 gennaio 2020

Ariete: ci sarà aria di riconciliazioni che non faticherete a mettere in atto, quindi la serata di questo sabato andrà sicuramente a favore della passionalità ma soprattutto dell’intesa, sia con il partner che con gli amici.

Toro: degli attimi di rilassamento potrete averli soltanto con qualcuno a cui tenete veramente. Sul lavoro vi sentirete alquanto irritati da un collega che vorrà “soffiarvi via” un progetto già avviato.

Gemelli: vi renderete conto di dover prestare più attenzione ai sentimenti in generale, ma in particolare di dedicare almeno il sabato all’intesa amorosa perché sta letteralmente crollando. La famiglia sarà il punto cardine della giornata.

Cancro: sarà un sabato lavorativo, ma sarete carichi abbastanza da non sentire su di voi la fatica e la noia di dovervi rimboccare le maniche. Sarete molto volenterosi anche sul piano burocratico, e risolverete qualche faccenda lasciata in sospeso.

Leone: ci sarà aria di chiarimenti con il vostro partner su qualche questione di gelosia sorta durante le festività natalizie. Sarete inclini a voler ripristinare l’equilibrio iniziale con una sorpresa molto interessante.

Vergine: sarà l’inizio di una nuova vita, ma anche di un nuovo amore. Ci saranno delle svolte significative anche per le coppie in crisi da tempo e che vorranno ricominciare ogni cosa per rinnovare la complicità.

Bilancia: cercate di concentrarvi al massimo, perché questo sabato potrebbe essere estremamente cruciale per la vostra attività lavorativa. Forse gli affetti potrebbero essere messi da parte, ma recupererete nelle serate.

Scorpione: tenderete ad isolarvi nel tempo libero per potervi rilassare e riprendere da eventuali malesseri che vi hanno afflitto ultimamente. Un piccolo intervento burocratico vi farà lavorare più del dovuto.

Sagittario: le amicizie vi faranno uscire di casa e divertirvi. Una gita fuori porta o un viaggio breve più lontano vi porterà a scoprire cose di cui non eravate a conoscenza, arricchendo il vostro bagaglio culturale.

Capricorno: una delusione sulle amicizie vi farà riflettere su una eventuale rottura con qualcuna di loro. Il sabato potrebbe dare luogo a discussioni anche piuttosto forti.

Acquario: dovete utilizzare la vostra autorità per eseguire un lavoro di squadra che sarà molto remunerativo, non solo per voi ma anche per i colleghi che collaboreranno con voi. Un po’ di stress si farà sentire.

Pesci: vorrete riconciliarvi con il partner, dal momento che le litigate non hanno fatto altro che allontanarvi e farvi ignorare. Il lavoro riprenderà di buona lena e non ci saranno distrazioni che tengano.

