Emozioni e buoni sentimenti per la presentazione del libro di Marisa Briguglio “Grovigli di un passato”

Brolo – È stato presentato, domenica pomeriggio presso il salone artistico – letterario di “Ceramiche Retrò” a Brolo, il libro di poesie “Grovigli di un passato” di Marisa Briguglio, ex Assessore ai Servizi Sociali, alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità del Comune di Brolo dal giugno 2015 all’aprile 2019, ma soprattutto donna impegnata nel sociale ed altruista come pochi.

Ad affollare l ‘Atelier d’arte “Ceramiche Retrò” erano in tanti, per quest’evento letterario supportato dallo staff culturale di “Ali di Carta” e tra gli interventi quello carico di “pathos” del maestro Nino Speziale che ha anche ricordato i tempi quando – alle elementari – tra i suoi alunni aveva proprio Marisa.

Marisa Briguglio, durante la presentazione del libro, ha sottolineato: “che questo libro rappresenta per me la rivalsa su due fronti, uno verso l’abbattimento del muro dell’addio per sempre, perché i miei genitori sono sempre con me ogni istante e secondo l’abbattimento del muro delle barriere mentali verso la disabilità, prima che nascesse mia nipote Paola il mondo lo guardavo, da vent’anni grazie a lei invece il mondo lo vedo.”

Paola, l’adorata nipote di Marisa, presente anche lei all’evento, cancellando qualsiasi forma di disabilità, ha potuto dar voce alla propria creatività ed alle proprie emozioni attraverso i suoi disegni che ritroviamo nel libro.

Il ricavato della vendita del libro andranno utilizzati per iniziative nel sociale, “perché il mio sogno – ha sottolineato Marisa Briguglio – è che Brolo diventi accessibile a tutti“, e di certo anche un libro può aiutare all’abbattimento delle barriere mentali.

La serata si è conclusa tra emozioni, buoni sentimenti, tanto amore e delle bella riflessioni in perfetto clima natalizio che diventano un momento di crescita, ma anche un bel regalo di Natale, che Marisa e Paola hanno voluto donare a tutti noi.

